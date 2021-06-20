Астронавты на МКС вышли в открытый космос установить солнечную батарею

Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке покинули борт Международной космической станции, чтобы подключить второй блок солнечных батарей. Об этом сообщается на сайте NASA.

Для выполнения задачи у них есть около 6 часов.

Это уже второй за неделю выход в открытый космос астронавтов NASA и Европейского космического агентства. Первый состоялся в среду, 16 июня. Тогда они установили первый блок батарей, доставленных на МКС американским космическим кораблем Dragon компании SpaceX.

Предполагается, что благодаря шести панелям солнечных батарей iROSA мощность энергосистемы станции увеличится с 160 до 215 киловатт. Их установку планируется завершить в 2022 году.