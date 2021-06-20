Новости

Началась работа над продолжением боевика "Никто" 23:09
Матч Венгрия - Португалия посмотрели почти 4 миллиона человек 22:57
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым 22:48
Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении 22:33
Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума 22:13
Израиль с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов 21:49
Коронавирус подтвержден у 12 детей, отдыхавших в "Артеке" 21:20
На Бушерской АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества 21:06
Гитарист "Тату" и группы IFK Максим Галстьян скончался от коронавируса 21:00
Стала известна явка на парламентских выборах в Армении 20:44
Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 20:26
Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали 20:25
Цена на российский газ для Китая впервые выросла 20:10
Захарова: Некоторым в Вашингтоне нравится бег с препятствиями по карусели 20:09
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение 19:57
В ЕЦБ назвали основные преимущества цифрового евро 19:45
Самый большой Boeing 737 MAX 10 впервые поднялся в воздух 19:45
На одну из улиц Красноярска из-за ливня сошел оползень 19:40
Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург 19:19
В Британии за сутки число больных COVID выросло на 9,2 тысячи человек 19:08
Мультфильм Pixar "Лука" возглавил российский кинопрокат 18:38
Три человека погибли в ДТП в Ивановской области 18:29
Врач назвала отложенные последствия коронавируса 18:20
Подозреваемый в убийстве гражданки США арестован на два месяца 18:19
Эксперты дали прогноз по будущему биткоина и крипторынка 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Утром в газете, вечером - в деле

Александр Бастрыкин потребовал доклады о громких преступлениях
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
В воскресенье Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным - руководству территориальных следственных органов - предоставить ему самые подробные доклады по фактам, о которых в последние дни рассказали средства массовой информации.

Для журналистов не секрет, что в Следственном комитете специально обученные сотрудники отслеживают все материалы и сюжеты в СМИ, в которых говорится о нарушении прав граждан. Точной цифры, сколько после таких просмотров-прочтений возбуждено уголовных дел, в СКР не назвали, но подчеркнули, что много.

Фото: СК РФ
Бастрыкин заступился за полицейского, случайно застрелившего задержанного

Вот последние сообщения средств массовой информации, по которым Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклады. Первое сообщение из Подмосковья. Там в Наро-Фоминске, в помещении МФЦ, из-за падения со стены керамической плитки получил травмы двухлетний мальчик. Главным следственным управлением по Московской области уже возбуждено уголовное дело.

В эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о так называемых профессиональных соседях - людях, которые купили у матери погибшего мужчины долю в квартире, после чего начали принуждать проживающую там его вдову продать им свою долю. Причем эти "соседи" создали вдове невыносимые условия жизни в этой квартире. Сейчас этот факт проверяет СК по Москве.

А в Саранске сотрудники регионального следственного управления организовали проверку после публикации статьи об избитой и лишенной квартиры пенсионерке.

По предварительным данным следствия, перед переездом в социальное учреждение 73-летняя женщина отдала в пользование свою квартиру. Получить ее обратно пенсионерка не может, так как якобы ей за квартиру уже заплатили. Но пенсионерка утверждает , что денег не получала.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Песков: Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Посол РФ в США: Главное - реализовать договоренности саммита в Женеве
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение
Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет