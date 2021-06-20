В воскресенье Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным - руководству территориальных следственных органов - предоставить ему самые подробные доклады по фактам, о которых в последние дни рассказали средства массовой информации.

Для журналистов не секрет, что в Следственном комитете специально обученные сотрудники отслеживают все материалы и сюжеты в СМИ, в которых говорится о нарушении прав граждан. Точной цифры, сколько после таких просмотров-прочтений возбуждено уголовных дел, в СКР не назвали, но подчеркнули, что много.

Вот последние сообщения средств массовой информации, по которым Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклады. Первое сообщение из Подмосковья. Там в Наро-Фоминске, в помещении МФЦ, из-за падения со стены керамической плитки получил травмы двухлетний мальчик. Главным следственным управлением по Московской области уже возбуждено уголовное дело.

В эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о так называемых профессиональных соседях - людях, которые купили у матери погибшего мужчины долю в квартире, после чего начали принуждать проживающую там его вдову продать им свою долю. Причем эти "соседи" создали вдове невыносимые условия жизни в этой квартире. Сейчас этот факт проверяет СК по Москве.

А в Саранске сотрудники регионального следственного управления организовали проверку после публикации статьи об избитой и лишенной квартиры пенсионерке.

По предварительным данным следствия, перед переездом в социальное учреждение 73-летняя женщина отдала в пользование свою квартиру. Получить ее обратно пенсионерка не может, так как якобы ей за квартиру уже заплатили. Но пенсионерка утверждает , что денег не получала.