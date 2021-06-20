Британец умер после четырнадцати месяцев борьбы с коронавирусом

Житель британского Линдса Джейсон Келк скончался после 14,5 месяца борьбы с коронавирусом. Об этом рассказала журналистам его вдова.

Как сообщила Сью Келк, несколько дней назад ее муж сказал, что "больше не может так жить", и отказался от дальнейшего лечения. После его перевели в ближайший хоспис, где он провел последние часы жизни с супругой, детьми и внуками.

Келк попал в больницу 31 марта 2020 года. Спустя несколько дней его перевели в реанимацию, где он и оставался до того, как решил прекратить борьбу. Вирус уничтожил его легкие и почки, а также у мужчины начались серьезные проблемы с ЖКТ - его кормили внутривенно, пациента мучила рвота. Он не мог обходиться без постоянной помощи медиков.

По данным Daily Mail, до госпитализации 49-летний Келк работал учителем информатики. У него были сахарный диабет и астма.