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20.06.2021 23:15
Рубрика: В мире

Британец умер после четырнадцати месяцев борьбы с коронавирусом

Текст: Евгения Думанская
Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Житель британского Линдса Джейсон Келк скончался после 14,5 месяца борьбы с коронавирусом. Об этом рассказала журналистам его вдова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как сообщила Сью Келк, несколько дней назад ее муж сказал, что "больше не может так жить", и отказался от дальнейшего лечения. После его перевели в ближайший хоспис, где он провел последние часы жизни с супругой, детьми и внуками.

Келк попал в больницу 31 марта 2020 года. Спустя несколько дней его перевели в реанимацию, где он и оставался до того, как решил прекратить борьбу. Вирус уничтожил его легкие и почки, а также у мужчины начались серьезные проблемы с ЖКТ - его кормили внутривенно, пациента мучила рвота. Он не мог обходиться без постоянной помощи медиков.

По данным Daily Mail, до госпитализации 49-летний Келк работал учителем информатики. У него были сахарный диабет и астма.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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