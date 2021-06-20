Брюссельский суд все же обязал фармкомпанию AstraZeneca поставить Евросоюзу 80,2 миллиона доз своей вакцины от коронавируса к 27 сентября. Так как на начало разбирательства Евросоюз уже получил 30 миллионов доз, то до обозначенной даты фирма должна прислать еще 50 миллионов: 15 миллионов к 26 июля, 20 миллионов к 23 августа и еще 15 миллионов к 27 сентября.

Если же AstraZeneca этого не сделает, ее оштрафуют в размере 10 евро за каждую не доставленную в срок дозу препарата. При этом обе стороны заявили о том , что считают вынесенный вердикт суда своей значительной победой. Но если смотреть на суть вещей , то на деле Евросоюз, как говорится, остался "с носом". Ведь изначально он требовал прислать 300 миллионов доз к концу июня. Позже из-за серьезных проблем с производством фармкомпания пыталась "сторговаться" с Брюсселем на 100 миллионов, но еврочиновников такой компромисс не устроил, и они обратились в суд, чтобы в июне получить хотя бы 120 миллионов ампул.

И хотя поставленной цели Брюссель даже близко не добился, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вынесенный вердикт все равно победа. Она так считает, поскольку суд по итогам слушаний согласился с мнением Брюсселя, что AstraZeneca не выполнила свои обязательства перед единой Европой. В свою очередь, представители фармкомпании также приветствовали заключение суда в той его части, где говорится, что возникшие производственные сложности действительно оказали большое негативное влияние на поставки.

По словам представителей фирмы, она уже направила Евросоюзу 70 миллионов доз, пока шло судебное разбирательство, так что выполнить план поставок к 27 сентября будет несложно. Если Евросоюз что-то не устроит, в сентябре может пройти еще одно слушание по этому делу. Но AstraZeneca уже обещала к осени поставить в Евросоюз гораздо больше доз вакцины, чем ее обязал это сделать суд.