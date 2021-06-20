Цена на российский газ для Китая впервые выросла

Во втором квартале 2021 года цена на российский газ для КНР впервые с момента начала поставок выросла. По данным Генадминистрации по таможне КНР, стоимость тысячи кубометров составила 148 долларов против 121 доллара в первом квартале.

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" стартовали в конце 2019 года, контракт привязан к стоимости мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально. С момента начала поставок она только снижалась, следуя за котировками нефти.

Как отмечает "Интерфакс", Россия поставляет Китаю газ по самой низкой цене. Так, в апреле Туркмения, у которой Пекин покупает больше половины от всего объема, получала за тысячу кубометров 216 долларов.