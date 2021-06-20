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20.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5-73,5 к доллару с тенденцией к умеренному ослаблению рубля к верхней границе интервала. В отношении евро рубль может продолжить укрепление и протестировать нижнюю границу диапазона 85-87.

Фото: iStock
В России упал спрос на наличную иностранную валюту

Полагаем, что дальнейшее укрепление рубля к доллару будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, который получил поддержку после прошедшего заседания ФРС США. Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы.

Сильный доллар, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на подъем нефтяных цен и других сырьевых товаров, которые составляют основу российского экспорта.

Поддержку рублю на предстоящей неделе окажет пик июньских налоговых выплат. В пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы. По нашим оценкам, суммарный объем выплат составит около 1 трлн руб. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли.

В пользу рубля по-прежнему будет выступать пониженный спрос на валюту из-за частично закрытых внешних границ. Также поддержку рублю, вероятно, окажет постепенное снижение геополитической премии в ценах российских активов на фоне ожидаемой умеренной нормализации дипломатических отношений России и США после прошедшей встречи президентов.​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок под давлением ряда важных факторов, которые могут обусловить коррекционное движение вниз в ближайшие дни. Наиболее важный фактор - "ястребиный" сигнал от ФРС, который существенно укрепил доллар США и привел пока к относительно небольшому снижению нефтяных котировок. Очевидно, что переосмысление неожиданной жесткости риторики ФРС займет какое-то время, поэтому нефтяные цены будут под давлением в ближайшую неделю. Дополнительный негатив исходит со стороны новостей о том, что США и Иран продолжают продвигаться в формате новой "ядерной" сделки.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Неделя на мировых рынках выдалась очень насыщенной. За несколько дней разрешились несколько интриг, ранее державших инвесторов в напряжении. ФРС США на заседании в среду сохранила ставки и программу выкупа активов без изменений, однако риторика и прогнозы регулятора перешли в сторону ужесточения, что стало причиной умеренной коррекции фондовых индексов во второй половине недели.

Фото: iStock
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В то же время для российских активов ситуацию смягчили итоги саммита президентов России и США, который состоялся в тот же день. Несмотря на то что говорить о прорыве в отношениях двух держав или их выходе на новый уровень не приходится, отсутствие негатива, а также некоторые положительные результаты (возвращение посольских миссий, решения по стратегической стабильности) указывают на продвижение вперед.

По нашему мнению, текущая просадка на рынках в ближайшие сессии может быть постепенно выкуплена. В среднесрочной перспективе ФРС сохранит сверхмягкую политику, в частности в свете неуверенных темпов восстановления на американском рынке труда.

Вместе с тем, усиление рисков пандемии, связанных с новыми штаммами патогена (например, мы видим это в Великобритании) - один из основных потенциальных риск-факторов в ближайшей перспективе. Главным образом, негатив может коснуться рынка нефти, болезненно воспринимающего тему ограничений мобильности населения. Впрочем, пока в странах континентальной Европы, Китае и США - ключевых макрорегионах - эпидемиологическая ситуация остается относительно стабильной, а возвращение иранской нефти на мировой рынок может быть отложено на неопределенный срок в случае победы оппозиции на выборах в исламской республике (поскольку в таком случае вырастет неопределенность вокруг ядерной сделки), просадки нефтяных цен ниже $70 вряд ли можно ожидать.

Как и прежде, большое внимание инвесторы продолжат уделять сигналам регуляторов и экономической статистике. В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, Росстат, как ожидается, представит данные по ВВП, розничным продажам в мае и июньской безработице. Во вторник из важных статданных отметим продажи на вторичном рынке жилья США в мае. В этот же день состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Для рынка нефти традиционно важными будут данные по изменениям запасов нефти в США от API (вторник) и EIA (среда).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Большое внимание середине недели инвесторы уделят предварительным июньским индексам PMI в производстве и секторе услуг Германии, Великобритании, США. В четверг обратим внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ и индекс делового климата IFO Германии за июнь. Банк Англии примет решение по процентной ставке. Из статданных США в четверг выделим объём заказов на товары длительного пользования в мае, данные по ВВП за 1К21 и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. В конце недели выйдут индекс потребительского климата Германии (Gfk) на июль и информация о доходах и личном потреблении населения США в мае.

По нашим оценкам, на будущей неделе индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3760-3880 пунктов, индекс РТС - 1610-1720 пунктов.

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