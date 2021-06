Посол России в США Анатолий Антонов в понедельник должен приступить к работе в Вашингтоне после трехмесячного перерыва, вызванного консультациями в Москве из-за обострения напряженности в отношениях двух стран. Глава американской дипмиссии в России Джейк Салливан, улетевший на консультации из Москвы 22 апреля, заявил, что вскоре также вернется в российскую столицу. Это первый конкретный результат состоявшегося на прошлой неделе в Женеве российско-американского саммита. Возвращение послов, которое глава МИД России Сергей Лавров назвал "важным, но символическим жестом", дает ощущение некой поворотной точки в двусторонних отношениях. Но действительно ли в Вашингтоне изменился политический климат или задувший ветер перемен окажется только краткосрочным порывом?

На первый взгляд позади времена Дональда Трампа, чью внешнюю политику отчаянно саботировало его же окружение, из-за чего обещания "поладить" с Москвой остались на словах. Джозеф Байден для Вашингтона "в доску" свой персонаж, чьему приходу в Белый дом истеблишмент был откровенно рад. Казалось бы, лобового сопротивления его внешнеполитический курс испытывать не должен.

Но русофобская тема за последние годы прочно осела в умах американских политиков и прессы. Это было заметно даже на пресс-конференции Байдена после саммита, когда американские журналисты засыпали его вопросами, провоцируя на жесткие, а не конструктивные высказывания. Дошло даже до открытого конфликта с журналисткой CNN, которая пыталась доказать Байдену, что ничего особенно конструктивного в переговорах не было.

Американская пресса в обзорах саммита иногда отчасти соглашается с тем, что состоявшийся диалог лучше его отсутствия, но пессимизма хватает. Бросается в глаза, что многие американские аналитики продолжают рассматривать любой диалог с Россией как игру "с нулевой суммой" - то есть если что-то выгодно Москве, значит, это обязательно плохо для Вашингтона. В The New York Times напоминают о "сохраняющихся глубоких разногласиях", а The Washington Post прогнозирует, что "две державы, вероятно, вернутся к обвинениям в адрес друг друга в ближайшие месяцы".

Открыто за более конструктивные отношения с Россией выступает только прогрессивное крыло Демократической партии, которое набирает вес, но по авторитету пока уступает центристам. Кроме того, внешнеполитических тяжеловесов среди прогрессивных демократов нет.

Поэтому пока сложно прогнозировать, удастся ли реализовать на практике скромные договоренности, достигнутые на женевской вилле Ла Гранж, или возвращением послов все и ограничится. Пока неизвестны сроки начала межведомственных консультаций между Россией и США по стратегической стабильности, контролю за вооружениями и кибербезопасности, о которых договорились президенты. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что примерно в течение полугода "будет гораздо понятнее, готовы ли США все же оставить позади свои порочные практики ведения дел в ряде областей с Россией".

Еще одним индикатором настроений в Вашингтоне станет готовность конгрессменов вести межпарламентский диалог с российскими коллегами. Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщил, что направит письмо главе комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксу с предложением возобновить такие контакты.

Больше теплых отзывов о саммите слышно в Старом Свете. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что ЕС должен поддерживать диалог с Россией, раз это делают США. Эту тему поднимут на саммите ЕС 24-25 июня. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность встречи между британским премьером Борисом Джонсоном и президентом РФ. Премьер Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что его страна также могла бы обсудить спорные вопросы с Россией по примеру состоявшегося в Женеве саммита. А глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал договоренность Путина и Байдена о начале стратегического диалога. Поэтому как ни парадоксально, но в большей степени результаты саммита России и США могут повлиять на диалог Москвы с европейскими странами.