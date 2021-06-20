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20.06.2021 08:16
Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, какой продукт лучше не сочетать с кофе

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме вкусового эффекта кофе обладает набором полезных свойств, но некоторые продукты не сочетаются с бодрящим напитком и могут принести вред организму. Особенно, когда речь идет о стройности фигуры.

Фото: Пресс-служба ЮУРГ
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Как сообщил РИА Новости специалист по снижению веса Павел Исанбаев, с точки зрения здоровья кофе не очень хорошо сочетается с сахаром и сладкими десертами. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови, которую организм должен потратить. При этом человек ощущает прилив сил и бодрости, а затем уровень глюкозы резко падает.

"Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее - все зависит от конкретного организма", - говорит Павел Исанбаев.

Поэтому врач рекомендует употреблять напиток между приемами пищи, так как кофе содержит "антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи".

При этом эксперт отметил, что метаболизм после кофе отличается, и поэтому решающее значение должно иметь личное наблюдение за своим самочувствием.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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