Диетолог рассказал, какой продукт лучше не сочетать с кофе

Кроме вкусового эффекта кофе обладает набором полезных свойств, но некоторые продукты не сочетаются с бодрящим напитком и могут принести вред организму. Особенно, когда речь идет о стройности фигуры.

Как сообщил РИА Новости специалист по снижению веса Павел Исанбаев, с точки зрения здоровья кофе не очень хорошо сочетается с сахаром и сладкими десертами. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови, которую организм должен потратить. При этом человек ощущает прилив сил и бодрости, а затем уровень глюкозы резко падает.

"Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее - все зависит от конкретного организма", - говорит Павел Исанбаев.

Поэтому врач рекомендует употреблять напиток между приемами пищи, так как кофе содержит "антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи".

При этом эксперт отметил, что метаболизм после кофе отличается, и поэтому решающее значение должно иметь личное наблюдение за своим самочувствием.