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20.06.2021 13:20
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

Текст: Анна Полтавцева
Академик РАН, глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян. Так главный детский онкогематолог страны прокомментировал выступление Владимира Путина на XX съезде "Единой России".
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

"Владимир Путин нацелил партию "Единая Россия" и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Д Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни", - подчеркнул Александр Румянцев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Путин анонсировал внедрение новой модели оплаты труда медиков

Владимир Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Глава государства призвал уже в текущем году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года и выделить на ее реализацию не менее 100 млрд рублей.

По словам президента, последствия COVID-19 для организма до сих пор не изучены. Реабилитация должна помочь восстановиться людям, перенесшим коронавирус. Путин при этом призвал граждан активнее вакцинироваться. "Прививаться лучше, чем болеть", - отметил президент.

Владимир Путин также поблагодарил врачей, боровшихся с эпидемией COVID-19, и поздравил их с Днем медика, который в России отмечается 20 июня.

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