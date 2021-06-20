Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

"Владимир Путин нацелил партию "Единая Россия" и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Д Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни", - подчеркнул Александр Румянцев.
Владимир Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Глава государства призвал уже в текущем году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года и выделить на ее реализацию не менее 100 млрд рублей.
По словам президента, последствия COVID-19 для организма до сих пор не изучены. Реабилитация должна помочь восстановиться людям, перенесшим коронавирус. Путин при этом призвал граждан активнее вакцинироваться. "Прививаться лучше, чем болеть", - отметил президент.
Владимир Путин также поблагодарил врачей, боровшихся с эпидемией COVID-19, и поздравил их с Днем медика, который в России отмечается 20 июня.