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20.06.2021 18:00
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев: Профессия врача - служение и ежедневный подвиг

Текст: Анна Полтавцева

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева, доктор Александр Румянцев в День медицинского работника отметил, что профессия врача - это ежедневный подвиг.

Фото: Ольга Макарова
Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

"Мы традиционно отмечаем День медика в третье воскресенье июня, хотя для нас не существует выходных и праздников. Мы - это армия, которая учится полжизни, встает ни свет, ни заря и борется до конца за здоровье пациентов. Мы первыми встречаем нового человека, сопровождаем его на протяжении жизни, фиксируем кончину, а порой и вытаскиваем с того света. Наша профессия - это на всю жизнь и по любви, это служение, а в период пандемии еще и ежедневный подвиг", - сообщил Румянцев.

Он также выразил благодарность врачам, фельдшерам и медсестрам "за самоотверженный труд, преданность героической, благородной профессии".

По словам Румянцева, День медицинского работника имеет особое значение для юго-запада Москвы, так как здесь находятся крупнейшие профильные вузы и научные центры здоровья детей Минобрнауки и Минздрава России - Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, медицинский факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) и ведущие федеральные клиники - Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Центры радиологии, здоровья детей и многие другие.

"Верю, что нашей великой стране нужна достойная медицина. Уверен, что вместе мы можем этого добиться", - сообщил доктор Румянцев.

Ранее Румянцев неоднократно призывал двукратно увеличить финансирование здравоохранения в РФ.

Общество Здоровье

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