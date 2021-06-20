Единственному в Болгарии слону подарили гигантский портрет из пластиковых крышек

Индийской слонихе по имени Артайда, проживающей на территории зоопарка Софии, исполнилось 58 лет. Млекопитающее является единственным в Болгарии представителем своего семейства.

По случаю праздника для Артайды собрали огромных размеров мозаику-портрет из пластиковых крышек. Как сообщается, деньги от закупленных материалов пошли на благотворительность.

Слонихе, самому крупному и возрастному животному зоопарка, также вручили гигантский торт из фруктов, овощей и мучных компонентов. На празднике присутствовали ученики местной школы, которые передали смотрителям открытки по случаю дня рождения Артайды и накормили слониху лакомствами.

Софийский зоопарк построен в 1888 году. Он был основан благодаря увлечению болгарского царя Фердинанда коллекционировать диких животных.