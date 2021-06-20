Эксперт объяснил, почему сейчас самое время покупать доллары и евро

Рубль эффективно отразил все возможные внешние факторы влияния, на которые была щедра эта неделя. От ралли в долларе и провала цен на нефть на 2,5 доллара за сутки до сокращения геополитической премии и соответствующего оптимизма.

Все это прошло как будто мимо. Рубль продолжил плавное укрепление в парах с долларом и евро. И, похоже, он настроен на движение в заданном направлении.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", рассказала, что ждать рублю до конца года и дала советы по покупке валюты для поездок:

- На новой неделе начнется очередной налоговый период в России, который обеспечит российскую валюту определенной поддержкой. В этот раз заканчивается не только квартал, но и полугодие.

При текущих ценах на нефть в рублях она стоит не менее 5267 рублей за "бочку", а при достижении отметки 5400 рублей и выше, бюджет будет активно пополняться. Это значит, что его расходам ничего не угрожает, как минимум изнутри экономики. В свою очередь, это означает и стабильность для рубля.

Сырьевая конъюнктура в целом оценивается нейтральной. Пока баррель Brent торгуется выше 70 долларов, у рубля предостаточно поддержки. При этом появление теоретического конкурента Urals в виде норвежского сорта с большой долей вероятности не несет в себе каких-то опасностей.

Банк России уже поднял ключевую ставку и будет делать это еще, поскольку инфляция находится достаточно высоко. Ожидания на этот счет уже учтены в биржевых котировках, и без новой информации инвесторы вряд ли вернутся к вопросу ставок.

Доллар США крепок на мировом валютном рынке. Похоже, что это новая тенденция, потому что у такого движения есть вполне реальный фундаментальный повод, к тому же долгосрочного характера. Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года. То есть на год раньше, чем считалось прежде. Это дало доллару мощный сигнал и стимул для укрепления. И, вполне возможно, это будет работать и далее. Рублю рано или поздно придется учесть смену тренда в паре евро/доллар.

Все остальные выглядит тихо и спокойно. Ближайшее заседание ОПЕК+ будет только 1 июля, поэтому у сырьевого рынка есть время на сбор данных и наблюдение за ситуацией. Ключевые центробанки успели принять важные решения и дать комментарии на этот счет. Геополитика в кои-то веки спокойна. Самое время активизировать вопросы вакцинации повсеместно.

Если внешний фон не преподнесет сюрпризов, то курсы валют продолжат двигаться в заданных направлениях. До конца июня доллар США будет находиться в пределах 71,50-74,50 рубля, евро - 85-90 рублей.

Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время.