Эксперты дали прогноз по будущему биткоина и крипторынка

Всего за три дня биткоин потерял 10% и сейчас торгуется у отметки в 35,5 тысячи долларов, а капитализация, по данным CoinGecko, составляет 669 миллиардов долларов. Упали в цене к концу недели и альткоины.

Как рассказал РБК финансовый аналитик криптобиржи "Currency.com" Михаил Кархалев, сейчас на рынке сохраняется баланс спроса и предложения. Он считает, что в ближайшей перспективе цена за биткоин "может погулять в диапазоне от $32 тысяч до $40 тысяч".

Для дальнейшего тренда, по мнению Кархалева, не хватает триггера, способного определить движение, а пока рынок сохраняет баланс.

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что биткоин начал резко снижаться после заявления ФРС о возможном повышении ставки, и сейчас самая популярная криптовалюта может вырасти до отметки 41-42 тысячи долларов, но это будет кратковременное явление.

"Можно сказать, что цикл роста для крипторынка завершен, так как наступление на криптовалюты со стороны крупнейших государств только начинается", - сказал Деев.