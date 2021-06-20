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20.06.2021 13:08
Рубрика: Власть

Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал президент, можно только повысив качество жизни людей

Текст: Анна Полтавцева
По мнению Евгения Попова, ведущего телепрограммы "60 минут", для достижения целей, обозначенных главой государства на XX съезде партии "Единая Россия", необходимо повышение качества жизни граждан.
Фото: Екатерина Тихонова Фото: Екатерина Тихонова
Фото: Екатерина Тихонова

Работа в округе выявила системные проблемы, решение которых актуально для всех регионов. Поэтому журналист предложил разработать Национальный стандарт благополучия: "речь про базовый доход и набор услуг, которыми должен быть обеспечен каждый житель без исключения. Нужно закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения. Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода", - подчеркнул Евгений Попов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Глава государства обратил внимание на отличия в уровнях доступности здравоохранения разных регионов. Да, нам нужны высокие общие стандарты на всей территории страны. Я уже сталкивался с "ручным" решением проблем в сфере здравоохранения. Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать", - прокомментировал журналист.

Евгений Попов также поддержал предложение президента сформировать целостную систему поддержки семей с детьми - в частности, расширить действие семейной ипотеки. Со своей стороны журналист предлагает дополнить этот комплекс мер бессрочным периодом предоставления льготной ипотеки для многодетных.

Другой важный момент, затронутый главой государства, - обеспечение безопасности в школах. По мнению Евгения Попова, в единый стандарт для региональных образовательных учреждений необходимо включить не только жесткий контроль доступа на территорию, но и создание возможностей для оказания медицинской помощи в экстренных случаях.

В ходе выступления на съезде партии Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость постоянного взаимодействия с людьми. "Согласен, что только открытый диалог, четкий механизм обратной связи позволят учесть интересы каждого - от многодетной мамы до пенсионера, - считает Евгений Попов, - Поэтому активное участие жителей считаю непременным условием при разработке законопроекта. Кого-то волнует шаговая доступность социальных учреждений, кого-то - благоустройство дворов и развитие спортивной инфраструктуры, но всех нас - качество жизни. Решить все эти задачи призван Национальный стандарт. Уверен, что достичь всех амбициозных целей, которые сегодня обозначил президент, можно только повысив качество жизни

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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