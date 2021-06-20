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20.06.2021 15:48
Рубрика: Экономика

Европа начала скупать российские товары

Текст: Евгения Думанская

На фоне пандемии коронавируса товарооборот России и Евросоюза увеличился - с января по апрель он составил 70,3 миллиарда евро. Как отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, в основном Европа покупает продукцию топливно-энергетического комплекса.

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В Евростате считают, что оживление взаимной торговли связано с ослаблением антикоронавирусных ограничений - европейская экономика медленно, но восстанавливается после сложностей прошлого года. По прогнозу Европейского центрального банка, уже в первом квартале 2022 года показатели ЕС вернутся к доковидному уровню.

Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это только увеличит спрос на российские товары. Пока во главе экспорта стоят нефтегазовый сектор, металлы и химическая продукция, однако российским производителям есть, что предложить.

На заседании итоговой коллегии Минсельхоза вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что к 2030 году Россия может войти в десятку поставщиков продовольствия Европе. Так, в прошлом году удалось нарастить экспорт на 20%, и показатели впервые превысили импорт. К июню 2021 года российские аграрии отправили за границу продукции на 12,5 миллиарда долларов.

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