Европа начала скупать российские товары

На фоне пандемии коронавируса товарооборот России и Евросоюза увеличился - с января по апрель он составил 70,3 миллиарда евро. Как отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, в основном Европа покупает продукцию топливно-энергетического комплекса.

В Евростате считают, что оживление взаимной торговли связано с ослаблением антикоронавирусных ограничений - европейская экономика медленно, но восстанавливается после сложностей прошлого года. По прогнозу Европейского центрального банка, уже в первом квартале 2022 года показатели ЕС вернутся к доковидному уровню.

Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это только увеличит спрос на российские товары. Пока во главе экспорта стоят нефтегазовый сектор, металлы и химическая продукция, однако российским производителям есть, что предложить.

На заседании итоговой коллегии Минсельхоза вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что к 2030 году Россия может войти в десятку поставщиков продовольствия Европе. Так, в прошлом году удалось нарастить экспорт на 20%, и показатели впервые превысили импорт. К июню 2021 года российские аграрии отправили за границу продукции на 12,5 миллиарда долларов.