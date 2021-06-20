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20.06.2021 10:02
Рубрика: Культура

Фильм Алексея Козлова "Совесть" получил три приза Шанхайского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина

Завершился Шанхайский Международный кинофестиваль (SIFF), на котором Россия была представлена большим количеством фильмов - об этом писала "РГ". Одна из наших картин в основном конкурсе - фильм Алексея Козлова "Совесть" - получила вчера сразу три награды, три "Золотых кубка" - за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий (Алексей Козлов, Петр Смирнов) и за лучшую операторскую работу (Вячеслав Тюрин). Фильм сделан в черно-белой стилистике. Время и место действия - Петроград, 20-е годы. Главный герой - преподаватель права, который также работает следователем - Борис Летуш. Он бессилен перед окружающим беззаконием. Убийство брата переполняет чашу его терпения - Летуш намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью...

Фото: Клим Тукаев
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Главную роль в фильме играет Владислав Комаров, известный по фильму "Дорогие товарищи!". В роли Леньки Пантелеева - Александр Кононец. Анастасия Мельникова - звезда фильмов "Идиот", "Бандитский Петербург", "Спасти Ленинград", "Под электрическими облаками" и других - играет Нелли Павловну.

"Мы, конечно, не ожидали, что получим сразу три награды. Девять стран, тринадцать картин в основном конкурсе, и всего восемь номинаций. Считайте, что мы забрали почти половину призов. Такое бывает редко. Тема совести, а именно она в центре нашего сюжета, оказалась востребованной, что очень важно", - говорит Алексей Козлов, режиссер, автор сценария, а также один из продюсеров фильма "Совесть".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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