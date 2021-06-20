Генпрокуратура направила в суд дело "Таганской" ОПГ

Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело членов некогда гремевшей в Москве преступной группировки "Таганская".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 бывших членов преступной группировки "Таганская". В том числе, лидеров "таганских" - Григория Рабиновича и Игоря Жирноклеева. Они обвиняются в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, незаконном обороте оружия и многочисленных убийствах, а также по ряду других статей УК. Как полагает следствие, не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев, Александр Грабер и Игорь Шилов создали преступное сообщество - Таганскую ОПГ. При этом Грабера и Шилова уже давно нет в живых. Деятельность ОПС была пресечена в 2019 году, когда были арестованы его активные члены.