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Рубрика: Происшествия

Не все дожили до суда

Генпрокуратура направила в суд дело "Таганской" ОПГ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело членов некогда гремевшей в Москве преступной группировки "Таганская".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 бывших членов преступной группировки "Таганская". В том числе, лидеров "таганских" - Григория Рабиновича и Игоря Жирноклеева. Они обвиняются в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, незаконном обороте оружия и многочисленных убийствах, а также по ряду других статей УК. Как полагает следствие, не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев, Александр Грабер и Игорь Шилов создали преступное сообщество - Таганскую ОПГ. При этом Грабера и Шилова уже давно нет в живых. Деятельность ОПС была пресечена в 2019 году, когда были арестованы его активные члены.

Одному из активных участников "Таганской ОПГ" дали 14 лет колонии
Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Правительство Генпрокуратура

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