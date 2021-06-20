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Генри Кавилл выложил новый тизер продолжения "Ведьмака"

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    20.06.2021, 16:15
Текст:   Богдан Бобров

Промо-кампания сериала "Ведьмак" от Netflix продолжает набирать обороты - вслед за невнятным тизером с Цири исполнитель титульной роли Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый ролик.

Фото: twitter.com/ LokiOfficial
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В нем опять ничего не понятно - сперва один голос за кадром спрашивает: "Вы готовы?" А затем другой произносит: "Спасение". В это время в кадре с бешеной скоростью мелькают Геральт, какие-то монетки, мечи, кинжалы и черепа.

Но ожидания при этом у проекта довольно-таки высокие - за сутки видео посмотрело более 4 млн пользователей.

Дата премьеры продолжения "Ведьмака" до сих пор неизвестна. Возможно, ее объявят на мероприятии WitcherCon, которое пройдет 9 июля.

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