Генри Кавилл выложил новый тизер продолжения "Ведьмака"

Промо-кампания сериала "Ведьмак" от Netflix продолжает набирать обороты - вслед за невнятным тизером с Цири исполнитель титульной роли Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый ролик.

В нем опять ничего не понятно - сперва один голос за кадром спрашивает: "Вы готовы?" А затем другой произносит: "Спасение". В это время в кадре с бешеной скоростью мелькают Геральт, какие-то монетки, мечи, кинжалы и черепа.

Но ожидания при этом у проекта довольно-таки высокие - за сутки видео посмотрело более 4 млн пользователей.

Дата премьеры продолжения "Ведьмака" до сих пор неизвестна. Возможно, ее объявят на мероприятии WitcherCon, которое пройдет 9 июля.