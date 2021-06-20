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20.06.2021 21:45
Рубрика: Власть

Негодяев не хвалить

Информацию, героизирующую убийц, будут удалять из Сети
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, который разрешает удалять без суда из Сети информацию, героизирующую массовых убийц.

Разработчики проекта ссылаются на трагедию, случившуюся в Казани. Подонок - и это самое мягкое слово, которое можно применить к этому нечеловеку - пришел в местную гимназию и убил девять человек, включая семерых детей.

Соцсети могут обязать удалять информацию о самодельном оружии

Увы, в нашем обществе сместились какие-то важные системы координат, раз находятся те, кто не только оправдывает убийц, но даже восхищается ими.

"Сеть Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие "смягчающие" обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации, - говорится в пояснительной записке. - Распространение подобного материала в сети Интернет пагубно воздействует на психику и морально-этические взгляды несформировавшихся личностей и прежде всего несовершеннолетних".

Убийца из Казани не единственный нелюдь. Можно вспомнить и Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Погибли восемь достойных человек, дети остались без отцов, родители - без сыновей. Преступник не раскаялся. Забрав чужие жизни, он переживает за свою. Мол, слишком долго сидеть, за что? Причина убийства: рядовой не хотел делать "женскую" работу, убираться в казарме, как все. Потому и разрядил автомат в сослуживцев, не желавших подчищать за ним.

У этого нечеловека, как ни странно, тоже нашлись поклонники. Безусловно, нельзя позволить фанатам убийц создавать свои странички и группы, расточать похвалы в их адрес.

Согласно проекту, такая информация будет блокироваться в Сети в досудебном порядке.

Власть Право Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Стрельба в школе Казани

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