Гитарист "Тату" и группы IFK Максим Галстьян скончался от коронавируса

Гитарист групп "Тату" и IFK Максим Галстьян умер от коронавируса. Это произошло в ночь на 20 июня 2021 года, а причиной смерти музыканта стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Теперь группа IFK опубликовала официальный некролог на официальной странице группы в социальной сети VK, в котором рассказала о друге-музыканте: "Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер".

Максим Галстьян был одним из самых ярких гитаристов нового альтернативного рока 90-х. А группа IFK (эта аббревиатура переводится как "Летающий убийца насекомых"), которую он основал в 1994 году вместе с Павлом "Паштетом" Филиппенко (сыном популярного киноактера Александра Филиппенко и звукорежиссером его моноспектаклей) - одной из первых в России соединила тяжелый скоростной рок с рэпом. И стала пионером отечественного хардкор-панка и рэпкора. Причем сразу стала петь на английском, рассчитывая и на европейскую славу. Некоторое время в составе группы на сцену выходили одновременно два гитариста и два басиста, что добавляло ей еще большей оригинальности.

В 1996-1997 годах IFK разогревали во время гастролей такие культовые группы, как Motorhead, Rage Against The Machine и Biohazard. А в августе 1999 года играли на Васильевском спуске, в Кремле перед сетом Red Hot Chili Peppers, причем очень понравились и самим американским музыкантам.

К тому времени IFK уже перешли на русскоязычный репертуар, были очень дружелюбны, имели высокий авторитет у московских рок-музыкантов. А затем неожиданно стали выступать и в качестве сопровождающего инструментального состава группы "Тату". Записывали с ними песни и даже поехали в этой неожиданной для себя компании в 2003 году на "Евровидение", где, напомним, Россия заняла второе место с песней "Не верь, не бойся, не проси".

Вскоре Макс Галстьян вскоре перестал сотрудничать с "Тату". Да и IFK тоже лишились былой популярности (музыкальная мода переменчива). Зато Макс параллельно создал сайд-проект - LaScala - уже с ведущим женским вокалом, за который отвечала Анна Грин. В 2018 году группа выпустила третий, самый удачный альбом - Patagonia, демонстрирующий необычное сочетание рэпа, электронной музыки и ритмов латино.

Впрочем, к тому времени Макс Галстьян покинул состав и сосредоточился только на работе в IFK. Жаль, что в последние годы группа была уже не столь активна. Увы...