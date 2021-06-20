Удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос с поставками российской рыбы в Китай? Возобновился экспорт? Или это все-таки торговая война?
Сергей Данкверт: Никакой войны нет. Мы сами находили коронавирус на упаковках российской рыбы. Сегодня КНР предъявляет вполне объяснимые требования к поставкам продукции на свою территорию. Если бы у нас было такое количество населения и возможности так жестко регулировать, мы бы тоже так делали. Россия идет навстречу всем требованиям, которые они выдвигают. Мы организовали проверки российских предприятий и объяснили бизнесу: "Не будете выполнять - не будете экспортировать".
По каким еще импортным товарам ждать запретов от Россельхознадзора?
Сергей Данкверт: С 9 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставки кормов для животных из Эстонии. Решение принято из-за того, что эстонское компетентное ведомство не предоставило гарантий безопасности производства кормов и кормовых добавок, которые они поставляют в Россию. Кроме того, там оказались не готовы организовать инспекцию кормовых предприятий.
Доля Эстонии в общем объеме поставок кормов небольшая. Но здесь вопрос принципа и концепции. Требования ко всем одинаковы. Покажите, как вы сегодня эти корма производите. Потому что, когда мы разрешали вам поставки, у вас не было ни гриппа птиц, ни африканской чумы свиней, ГМО вы контролировали лучше. Потом вы перестали контролировать ГМО. Все страны будут проверены, которые поставляют корма для животных в Россию. Аналогичные меры приняты и по некоторым другим странам. Здесь у нас единый подход.
Поймите, если мы сейчас не будем все эти угрозы предотвращать, через какое-то время Россия будет вынуждена закупать эту продукцию за рубежом в гораздо больших объемах. А мы заинтересованы в том, чтобы она производилась на нашей территории.
Запреты, которые Россельхознадзор вводил на ввоз инкубационного яйца, повлиял на конечную цену продукции. Перестраховались?
Сергей Данкверт: На цену бройлеров повлияло в первую очередь подорожавшее зерно. А наши действия по закрытию поставок инкубационного яйца на цену птицы большого влияния не оказали. Но тем самым мы уберегли российских производителей от больших проблем, которые могли бы возникнуть, если бы с инкубационным яйцом на предприятие ввезли вирус. Кроме того, мы действовали точечно и быстро: закрывали поставки из определенных стран и регионов, но, как только нам предоставляли доказательства безопасности, мы поставки открывали.
Но зато, столкнувшись с проблемами закупки инкубационных яиц, теперь многие российские компании задумаются о необходимости своего производства, чтобы не зависеть от импорта. Некоторые крупные холдинги уже сейчас закупают инкубационные яйца только для родительского стада.
Не грозит ли нам дефицит мяса птицы из-за вспышек птичьего гриппа? Насколько это подрывает нашу продовольственную безопасность?
Сергей Данкверт: Грипп птиц был всегда. Сейчас вспышка случилась в Европе. Европейские службы просто снизили уровень контроля. В России ситуация другая. Мы предпринимаем адекватные эффективные меры, поэтому масштаб бедствия несопоставим с европейским. В России, в отличие от многих стран, есть электронная сертификация, которая позволяет быстро реагировать на возможные угрозы. Если на каком-то предприятии выявлен очаг гриппа птиц, его продукцию уже невозможно пустить в оборот.
Ваши запреты поставок импортных томатов тоже не несут рисков повышения цен в магазинах?
Сергей Данкверт: Россельхознадзор не отвечает за цены. В наши функции входит обеспечение безопасности. И мы ее обеспечиваем. Если хотим, чтобы в магазинах были отечественные качественные томаты, от этого никуда не денешься. И здесь крайне важно не допустить завоз разных болезней и вредителей томатов. Не запретим ввоз опасной продукции сегодня-завтра потеряем все тепличное хозяйство, в которое за последний десяток лет вложены миллиарды инвестиций. Для каждого поставщика из любой страны наши правила неизменны: обеспечьте прослеживаемость продукции, покажите нам доказательства ее безопасности - и нет проблем, привозите.
А дальше уже надо анализировать, почему растут цены. Зимой томаты априори дороже, чем летом, так как совершенно иные затраты идут на их производство. Просто это совпало с нашими запретными мерами. В холодное время для производства томатов необходимо гораздо больше энергии, которая дорожает. Начиная с ноября и по март томаты дорожают всегда. Это объективные сезонные факторы. Если взять ежегодную статистику роста цен на этот продукт, вы увидите, что ничего не изменилось.
Вы выявляли в рыбной продукции из Китая нарушения - на упаковке содержалась неверная информация. Это тоже борьба с угрозами? Или ответные шаги на запрет поставок нашей рыбы в Китай?
Сергей Данкверт: Это рабочие моменты. Мы - крупные экспортеры, они тоже. Страна-экспортер должна выполнять требования страны-импортера, какие бы они ни были, даже если их и сложно выполнить. То же самое и при поставках их продукции к нам.
Какие новые рынки для российской рыбы были открыты после закрытия границ с Китаем? И какие планируется освоить?
Сергей Данкверт: Наши рыбаки наконец поняли, что нужно работать не с одним импортером, а с несколькими. Потому что работа с одним импортером (так же, как и работа с одним экспортером) всегда чревата тем, что работа может остановиться. Произошедшее с Китаем - хороший и правильный урок для наших экспортеров.
Поставки были перенаправлены, в частности, в страны Африки. При этом мы проработали открытие этого рынка не только по рыбе, но и по мясу птицы. Африка - серьезный перспективный рынок, с которым можно и нужно работать.
Рыбаки стали частично везти рыбу в центр страны. Но отдельные компании жаловались на излишние проверки со стороны Россельхознадзора. Не стоит ли ослабить хватку?
Сергей Данкверт: При транзите мы претензий не предъявляем. Но если был перегруз по пути, тут уж проверки не избежать. Непонятно, сколько товар пролежал на складе, в каких условиях, какого качества продукцию загрузят заново. А рыба - скоропортящийся продукт.
С другой стороны, если есть вопросы к работе Россельхознадзора, логично решать их через обращения в службу, но не через СМИ. А таких претензий нам не высказывали. Поэтому проблем с этим я не вижу. Но на всякий случай мы открыли "горячую линию" по этому вопросу. Если будут обоснованные претензии, мы готовы разбираться.