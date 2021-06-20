Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым

Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым, рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Она сообщила, что порой изменения показателей крови у больных происходят буквально за часы, и постоянно приходится менять схему лечения, ориентируясь по ситуации, поскольку прежние алгоритмы уже не срабатывают.

"Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт", - говорит она.

Малиновская подчеркнула, что сейчас для действенной профилактики нет альтернативы прививкам, а данные исследований говорят об эффективности вакцин против известных штаммов коронавируса.

"В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же", - сказала доктор в беседе с "Московским комсомольцем".

Как отметила Малиновская, рост заболеваемости летом отчасти связан с тем, что население стало более активным.

"В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости", - пояснила она.