Испанских школьников начнут прививать от коронавируса за две недели до начала учебного года. Как заявил премьер пиренейского королевства Педро Санчес, вакцину смогут получить учащиеся по программам основного курса и бакалавриата, то есть дети в возрасте от 11 лет и старше.

Как напомнил глава правительства, из-за сложной эпидемиологической ситуации в королевстве были закрыты только три школы из 29 тысяч. Остальные продолжали функционировать, иногда временно переходя на удаленку. В связи с этим главной заботой, по словам Санчеса, было "устранить цифровое неравенство", обеспечить школьников доступом к компьютерам и интернету.

Однако организовать занятия в классах власти Испании считают более важным. По мнению министра образования Исабель Селаа, нормальное функционирование школ необходимо для физического и психического здоровья учащихся, "польза от этого перевешивает риски". Стоит отметить, что Испания далеко не первая страна в мире, где задумались о вакцинации школьников. В Израиле в начале июня стартовала прививочная кампания в отношении детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Аналогичным образом поступили в Германии, Франции, Италии, Польше, Румынии.