Испанских школьников привьют от ковида за 2 недели до нового учебного года

Кампания по вакцинации от коронавируса испанских школьников стартует за две недели до начала нового учебного года. Прививку от ковида смогут получить дети от 11 лет и старше (учащиеся по программам основного курса и бакалавриата). Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес, правда, добавив, что необходимо сначала дождаться разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам.

По его словам, власти прикладывают усилия, чтобы школы оставались открытыми и в новом учебном году. Как отмечает газета El Mundo, Испания меньше других странах ограничивала очные занятия, 99 процентов классов учились в обычном режиме (из-за сложной эпидемиологической ситуации были закрыты только три школы из 29 тысяч). Правда, учебным заведениям пришлось подстраиваться под новые условия, обеспечить регулярное проветривание классов, дистанцию между учениками, заставлять детей носить маски.

"Испания была одной из немногих стран в мире, где школы оставались открытыми на протяжении всего курса. Это было нелегко, но мы смогли превзойти самые лучшие ожидания и оказаться в авангарде стран, которые больше всего работали над минимизацией воздействия пандемии в сфере образования", - отметил Санчес.

Как заявила министр образования Исабель Селаа, нормальное функционирование школ крайне важно для физического и психического здоровья учащихся, "польза от этого перевешивает риски".

Согласно последним данным, около 14 миллионов испанцев прошли полный курс вакцинации, хотя бы одну дозу получили 22,5 миллиона человек. Правительство Испании ожидает, что через месяц обеими дозами вакцины будут привиты уже 25 миллионов. Пока прививку делают только совершеннолетним испанцам. Кстати, премьер Педро Санчес получил первую дозу вакцины только в минувшую пятницу.