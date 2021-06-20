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20.06.2021 07:01
Рубрика: Общество

К Земле приблизится астероид размером с две Статуи свободы

Текст: Тимур Алимов

В ближайшие несколько дней к Земле приблизится "потенциально опасный" астероид, размер которого более чем в два раза превышает Статую свободы.

Фото: iStock
Установлено происхождение образца, доставленного "Аполлоном" с Луны

Как сообщает издание Express со ссылкой на Лабораторию реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory), космический объект с обозначением 441987 (2010 NY65) длиной 187 метров движется со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час.

По расчетам, максимальной точки астероид достигнет 25 июня, в этот день он будет находиться на расстоянии, в 15 раз превышающем дистанцию от Земли до Луны. Этот показатель позволяет включить объект в список представляющих потенциальную угрозу, однако астрофизики предупредили, что он вряд ли врежется в нашу планету в этот раз, хотя это может произойти через несколько столетий.

441987 (2010 NY65) был открыт в 2010 году и уже несколько раз подходил к Земле на близкое расстояние. Следующее сближение ожидается в 2022 году.

Для ученых данный астероид представляет особый интерес, поскольку дает возможность детально исследовать так называемый эффект Ярковского - это сила, которая может сбить космический объект с курса, она возникает, когда порода нагревается под воздействием прямых солнечных лучей и остывает, высвобождая радиацию с поверхности.

Общество Космос Общество Наука

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