Кабмин направит около 6 млрд рублей на модернизацию инфекционной службы

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам почти шесть миллиардов рублей для продолжения модернизации инфекционной службы. Средства пойдут на оснащение 84 медицинских лабораторий новым оборудованием. Оно позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу", - заявил глава правительства на заседании 17 июня при рассмотрении проекта распоряжения.