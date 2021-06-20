Папа Римский Франциск подписал указ о признании "геройской добродетели" французского политика Робера Шумана, которого считают отцом-основателем Евросоюза. Отныне его будут называть "досточтимый" - и это один из первых шагов на пути, который в итоге может привести к канонизации политика Католической церковью.

Ватикан признал «добродетель» отца-основателя Евросоюза Робера Шумана. Фото: Getty Images

Как говорится в заявлении Ватикана, за действиями Шумана как публичной личности "стояло внутреннее пространство человека, который жил таинствами, который, когда мог, отправлялся в аббатство, который размышлял о священном Слове, прежде чем найти форму для своих политических высказываний". Как сообщает Би-би-си, на протяжении многих лет канонизации политика добивались прихожане церкви французского города Мец и расположенной в городе частной организации Института Святого Бенедикта. Решение папы означает, что теперь Шуман может пройти процесс "беатификации", но для этого церковь должна подтвердить, что молитвы, посвященные Шуману после его смерти, приводили к чуду. Политик родился в 1886 году в Люксембурге на подконтрольной Германии территории и при рождении имел немецкое подданство. После Первой мировой войны стал французским гражданином. В 1940 году с началом нацистской оккупации Франции Шумана арестовали, но ему удалось бежать, после чего он присоединился к движению Сопротивления. 9 мая 1950 года политик выступил со знаменитой речью о сотрудничестве между европейскими странами. Сегодня эта дата в Евросоюзе считается Днем Европы.