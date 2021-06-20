Кремль: Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня

Очередная прямая линия президента РФ Владимира Путина с россиянами назначена на 30 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

"30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную "Прямую линию", - говорится в сообщении. - Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны".