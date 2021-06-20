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20.06.2021 00:30
Рубрика: Власть

Кремль: Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня

Очередная прямая линия президента РФ Владимира Путина с россиянами назначена на 30 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Константин Завражин/ РГ
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

"30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную "Прямую линию", - говорится в сообщении. - Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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