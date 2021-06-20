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20.06.2021 12:37
Рубрика: Власть

МИД РФ просит воздержаться от туристических поездок в Афганистан

Текст: Константин Волков

Консульский департамент МИД РФ выпустил 20 июня заявление, в котором просит воздержаться от туристических поездок в Афганистан.

Фото: iStock
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"В связи с возросшей напряженностью военно-политической обстановки, сохраняющейся высокой террористической активностью со стороны ИГИЛ (запрещена в РФ, - прим. "РГ") и других международных террористических организаций, деградирующей криминогенной обстановкой в городах и распространенной практикой похищения иностранцев с целью выкупа настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан с туристическими целями", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе ООН выпустила доклад, в котором говорится о связи движения "Талибан" (запрещено в РФ) с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). В документе отмечается, что ситуация с безопасностью в стране за последнее время сильно ухудшилась. Практически во всех провинциях идут боестолкновения правительственных сил и талибов, продолжаются теракты. При этом "Талибан" ввиду продолжающегося вывода войск международной коалиции во главе с США из Афганистана намерен не упустить шанс и взять под контроль возможно большее количество территорий.

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