Мишустин поздравил медиков с праздником

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. "Здоровье - есть высочайшее богатство человека. Эти слова Гиппократа вы подтверждаете каждый день. И делаете все возможное, а иногда невозможное, чтобы сохранить здоровье, спасти жизнь. В ваших руках - судьбы людей и их счастье", - подчеркнул он.

В России, говорится в поздравительной телеграмме, гордятся выдающимися врачами и учеными, которые совершили уникальные открытия, обогатили отечественную и мировую медицину. Благодаря им были созданы топографическая анатомия и военно-полевая хирургия, теория иммунитета, космическая медицина, сформулирован принцип высшей нервной системы, изобретены аппараты для остеосинтеза и искусственного кровообращения.

- Особенно хочется отметить большой вклад медиков в борьбу с коронавирусом. В круглосуточном режиме, рискуя собой, вы спасаете жизнь пациентов. Каждый из вас проявляет невероятную стойкость, героизм и мужество, помогает остановить распространение страшной инфекции, - заметил Михаил Мишустин.

Для правительства развитие здравоохранения выступает в качестве одного из главных приоритетов, заверил премьер. В рамках госпрограммы и других проектов в регионах открываются современные медицинские центры, врачебные амбулатории и поликлиники, повышается эффективность и доступность медпомощи, уделяется внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. "Все это помогает улучшать демографическую ситуацию, увеличивать продолжительность жизни наших граждан", - отметил глава кабинета министров.