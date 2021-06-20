Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора ОТР Лысенко

Глава правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким журналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который скончался в Москве в возрасте 84 лет. Премьер отметил огромный вклад Лысенко в создание отечественного медиапространства.

"Анатолий Лысенко стоял у истоков телекомпании ВГТРК и телеканала "ТВ Центр". Благодаря ему появился новый формат - общественно-политических программ, которые стали символом перестройки. В эфир вышли многие замечательные передачи, которые являются "золотым фондом телевещания", - отметил Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба кабмина.

Возглавив Общественное телевидение России, "Анатолий Григорьевич сделал все, чтобы телеканал отличался своим уникальным стилем и оригинальной подачей информации", также отмечается в телеграмме премьера. Он назвал Лысенко мэтром тележурналистики, человеком редкой интеллигентности и эрудиции.

"Он посвятил свою жизнь телевидению, которое стало его призванием и любимым делом", - подчеркнул Мишустин.