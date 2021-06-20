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20.06.2021 16:56
Рубрика: Власть

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора ОТР Лысенко

Текст: Екатерина Котова

Глава правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким журналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который скончался в Москве в возрасте 84 лет. Премьер отметил огромный вклад Лысенко в создание отечественного медиапространства.

Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Ушел из жизни человек, который создал наше телевидение - Анатолий Лысенко

"Анатолий Лысенко стоял у истоков телекомпании ВГТРК и телеканала "ТВ Центр". Благодаря ему появился новый формат - общественно-политических программ, которые стали символом перестройки. В эфир вышли многие замечательные передачи, которые являются "золотым фондом телевещания", - отметил Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба кабмина.

Возглавив Общественное телевидение России, "Анатолий Григорьевич сделал все, чтобы телеканал отличался своим уникальным стилем и оригинальной подачей информации", также отмечается в телеграмме премьера. Он назвал Лысенко мэтром тележурналистики, человеком редкой интеллигентности и эрудиции.

"Он посвятил свою жизнь телевидению, которое стало его призванием и любимым делом", - подчеркнул Мишустин.

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