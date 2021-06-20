Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Ушел из жизни советский и российский деятель телевидения, режиссер, продюсер, заслуженный журналист России, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Печальную новость сообщили в пресс-службе ОТР.

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", - заявили ТАСС в ОТР.

Анатолий Лысенко был одним из создателей современного российского телевидения, стоял у истоков культового "Взгляда" и был первым гендиректором ВГТРК. Свою первую телепрограмму он выпустил в эфир 61 год назад.