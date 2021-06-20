Москва намерена призвать ОБСЕ воздействовать на Киев

Российская сторона планирует призвать руководство ОБСЕ повлиять на Киев, уклоняющийся от выполнения Минских соглашений и от диалога с ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, обнародованном 20 июня.

В нем, в частности, сказано, что на переговорах с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт 21 июня "призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".

Также планируется обсудить работу Контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер, сказано в сообщении.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться весь спектр сотрудничества Москвы и ОБСЕ.

"Планируется всесторонне обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы Организации во втором полугодии 2021 года. Будет отмечено, что в ОБСЕ заложен существенный потенциал как площадки для взаимоуважительного диалога и конструктивного взаимодействия 57 государств-участников. Для его реализации необходимо восстановить доверие на площадке Организации, отказаться от обвинительной риторики и сосредоточиться на объединительных темах в трех "измерениях" деятельности ОБСЕ: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", отмечено в сообщении МИД РФ.