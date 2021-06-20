На Бушерской АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества

На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества, об этом 20 июня сообщает телеканал Press TV.

Ремонтные работы продлятся до пятницы, об этом заявила иранская госкомпания "Таванир", занимающаяся обеспечением работы электросетей в стране. В связи с ремонтом, предупреждает компания, возможны перебои с подачей электричества по всей территории страны. Дефцит электроэнергии составил порядка 1000 мегаватт.

АЭС "Бушер", построенная в Иране на берегу Персидского залива российскими специалистами, была подключена к сети в 2011 году, официально передана иранской стороне в 2013 году.