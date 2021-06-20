На "Красной площади" наградили лауреатов премии "Лицей"

Церемонию награждения премией "Лицей" имени А. С. Пушкина для прозаиков и поэтов до 35 лет открыл Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и член Наблюдательного совета премии. Слова признательности - и директору Культурного центра Республики Корея в РФ, госпоже Ви Мён Чже, и председателю жюри Леониду Юзефовичу, и гендиректору "Российской газеты" Павлу Негоице - за поддержку такого важного события.

Ви Мён Чже передала послание полномочного посла Кореи в России - выразив надежду, что "Лицей" упрочит культурные связи двух наших стран.

После чего и стали объявлять итоги. Кто в нынешнем году - лауреат?

Начали с поэтов. По традиции, финалистов представляли под сопровождение видеовизиток. Из них, к примеру, все узнали, что "в генетическом коде Константина Комарова властвует Маяковский", а прозаик Максим Васюнов "в детстве постоянно поджигал газеты и книги - видимо, избавлялся от конкурентов".

Бронзового призера среди поэтов объявила Татьяна Вольтская: им стал Сорин Брут, поделившийся своей радостью по Zoom"у: "Я не очень люблю выражать эмоции, но всегда говорю себе в такие моменты мысленно одно слово: "Работаем".

Второе место - у Михаила Бордуновского. Член жюри Кирилл Анкудинов отметил: у него красивые стихи, и хочется надеяться, что красота все же спасет мир.

"Главного" молодого поэта года по версии премии "Лицей" объявили Татьяна Вольтская и Павел Негоица, заметивший: "Уже само занятие поэзией сегодня - и подвиг, и праздник". Лауреатом назван Иван Купреянов.

"Поэзия - это ворованный воздух" - процитировал триумфатор Мандельштама и отметил, что, "воруя", нужно отдавать что-то взамен. Иван рассказал о детях, больных орфанными заболеваниями, и благотворителях, которые им помогают, - например, фонд Фонд "Круг добра". От своей премии победитель отправит им "десятину".

Настала очередь спецпризов. Награду от издательства "Стеклограф" получила Ольга Скорлупкина. Спецприз издательского дома АиФ "Слова на вес золота" вручили Константину Комарову. Издательский сервис Ridero назвал победителем среди блогеров - Ислама Ханипаева. А два специальных приза главред журнала "Юность" Сергей Шаргунов вручил Борису Пейгину (поэзия) и Илье Лебедеву (проза). Пообещал публиковать - и плюс приятный бонус: 100 000 рублей.

И перешли к прозаикам. "Тройка победителей состоит из четырех человек, как и положено", - заявил член жюри, писатель Андрей Лазарчук. Счастливиц объявили по очереди: Таша Соколова и Екатерина Макарова.

Награду за второе место получил Ислам Ханипаев и его текст "Типа я".

А главную награду в номинации "проза" вручили президент Российского книжного союза, член Наблюдательного совета премии Сергей Степашин и Леонид Юзефович. Победительница - Екатерина Кожевина с романом "Лучшие люди города" - к сожалению, не смогла приехать, но прислала свою видеоблагодарность.

Спецдипломы получили Сергей Кубрин ("за мастерское владение словом и наследование традициям русской литературы 1920-х годов") и Илья Лебедев ("за попытку средствами фантастики выразить нашу фантасмагорическую реальность").

Новый сезон премии стартует 20 января 2022 года - и у тех, кто не стал победителем в этом году, конечно, есть надежда. Все впереди. Ведущая церемонии Татьяна Соловьева напомнила: за 5 лет издано 35 книг "лицеистов". И задалась вопросом: "Как тебе такое, Илон Маск?". А Илон Маск (воображаемый) в ответ молчал - и слезы вытирал: от зависти.