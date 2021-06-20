Названы возможные сроки восстановления иранской ядерной сделки

Соглашение о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнуто и отредактировано в ходе следующего, 7-го раунда переговоров в Вене. Об этом заявил РИА Новости 20 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после завершения 6-го раунда обсуждений.

По словам дипломата, "после начала седьмого раунда потребуется какое-то время, недели две, наверное, чтобы урегулировать последние технические вопросы, связанные с редактированием итогового документа, это тоже процесс трудоемкий, но задача, вполне поддающаяся решению".

Он отметил, что, судя по всему, "седьмой раунд будет последним".

Ульянов подчеркнул, что речь идет об оптимальном варианте, если ничего не помешает планам.

Начало седьмого раунда, по его словам, зависит от того, как скоро все стороны получат необходимые политические инструкции в своих столицах.