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20.06.2021 12:22
Рубрика: Общество

ООН: Опыт создания вакцин против COVID-19 используют в борьбе с ВИЧ

Текст: Ирина Невинная

Концентрация и координация усилий ученых по всему миру привела к беспрецедентно быстрой разработке сразу нескольких эффективных вакцин против коронавирусной инфекции, и этот опыт необходимо использовать для создания вакцин против ВИЧ. К такому выводу пришли участники Совещания Высокого Уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу - стратегического мероприятия, определяющего мировую повестку по ВИЧ/СПИДу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Подобные собрания проходят раз в пять лет. В этот раз на одной из тематических панелей, которая проходила под председательством главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексея Мазуса, специалисты из разных стран искали пути повышения эффективности борьбы с эпидемией ВИЧ с учетом уроков нынешней пандемии коронавирусной инфекции, а также затронули более глобальную тему - повышения готовности разных стран к возможному появлению новых патогенов и новых пандемий.

Анализ опыта борьбы с COVID-19 в разных странах показал: ответные меры со стороны стран с развитыми системами здравоохранения и высоким уровнем медицинской помощи оказались неидеальными, в то же время страны, ранее пережившие вспышки инфекционных заболеваний, оказались в гораздо большей готовности.

Особенно важным шагом, по мнению делегатов, должно стать повышение готовности систем здравоохранения к будущим кризисам. Прежде всего, это касается первичного звена медицинской помощи - на этом уровне важно повсеместно обеспечить работу специалистов в области ВИЧ-инфекции. Это позволит охватить все население профилактическими мерами и усилит доступность качественного лечения.

В последний год все остро почувствовали, какую ценность на самом деле несет возможность качественного, объективного и открытого диалога между учеными и медиками разных стран - не только для профессионального сообщества, но и для обычных людей, - отметил в своем выступлении Алексей Мазус. По его мнению, которое разделили практически все участники дискуссии, благодаря успешному опыту быстрой разработки вакцин от COVID-19 есть возможность повторить ту же модель сотрудничества и для создания вакцины от ВИЧ. "Это принципиальным образом изменит возможности профилактических мероприятий, направленных на искоренение СПИДа", - подчеркнул Алексей Мазус.

Укрепление международного сотрудничества, особенно в сферах науки, лекарственного обеспечения, разработки, производства и обеспечения доступности вакцин поможет достичь магистральной цели - уничтожить СПИД к 2030 году и как можно скорее остановить пандемию COVID-19, заявили участники совещания.

Накануне эта же повестка была фокусе внимания международных экспертов, однако в ином формате. В рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "ВИЧ-инфекция 2020 - 2030: вызовы, сценарии, ресурсы" состоялся специальный день Глобальной вирусологической сети GVN - научного объединения крупнейших исследователей-вирусологов более чем 20 государств.

В прямом эфире российские специалисты, члены Национальной вирусологической ассоциации - научного партнера GVN в России - и московского Клинического комитета по COVID-19 обсуждали с "тяжеловесами" мировой вирусологии самые острые вопросы происходящих эпидемиологических процессов в мире. Направление дискуссии задавали первооткрыватель ВИЧ из США, сооснователь GVN и директор Института вирусологии человека университета Мерилэнда профессор Роберт Галло, президент Глобальной вирусологической сети, бывший глава Института Пастера Кристиан Брешо, ведущий американский клиницист, эксперт в области вакцин Майкл Ледерман, директор Института медицинских исследований Лёвенского католического университета - ведущего мирового центра противовирусной терапии, один из разработчиков уникальных векторных технологий для производства вакцин от ВИЧ и мощной вакцины-кандидата от SARS-CoV-2 для однократного введения Йохан Нейтс, руководитель отдела Национальных институтов здоровья США и визит-профессор лучших университетов мира Леонид Марголис, главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний, один из крупнейших национальных исследователей проблем вакцин от ВИЧ Имин Шао и другие эксперты мирового уровня.

Как заметил глава GVN Кристиан Брешо, коронавирус стал "новой эрой" для мировой науки: кооперация и сотрудничество, обмен научными знаниями не должны иметь границ, ведь от этого напрямую зависит безопасность и жизнь миллионов людей.

По итогам мероприятия эксперты решили сформулировать пул предложений и рекомендаций по дальнейшему преодолению ВИЧ-инфекции и SARS-Cov-2, а также кратно нарастить взаимодействие с Россией в значимых совместных научных проектах, экспертных сессиях, обмене опытом и клиническими практиками.

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