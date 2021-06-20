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20.06.2021 10:43
Рубрика: В мире

Пятеро строителей погибли при ремонте здания в Бельгии

Текст: Андрей Васильев

Пятеро рабочих погибли после обрушения строительных лесов при ремонте школьного здания в бельгийском городе Антверпен. Король Бельгии Филипп посетил место трагедии в субботу в сопровождении премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Фото: JOHANNA GERON/EPA
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Полиция сообщила местным СМИ, что двое погибших были из Португалии и Румынии, национальность остальных жертв трагедии уточняется. Еще девять человек были ранены в результате инцидента, трое из них находятся в критическом состоянии. Во время трагедии учащихся в школе не было.

Причина обрушения неизвестна, но все жертвы были субподрядчиками строительной фирмы Democo, сообщило бельгийское информационное агентство Belga. Полиция ведет расследование для установления причины инцидента.

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