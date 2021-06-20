Пятеро строителей погибли при ремонте здания в Бельгии

Пятеро рабочих погибли после обрушения строительных лесов при ремонте школьного здания в бельгийском городе Антверпен. Король Бельгии Филипп посетил место трагедии в субботу в сопровождении премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Полиция сообщила местным СМИ, что двое погибших были из Португалии и Румынии, национальность остальных жертв трагедии уточняется. Еще девять человек были ранены в результате инцидента, трое из них находятся в критическом состоянии. Во время трагедии учащихся в школе не было.

Причина обрушения неизвестна, но все жертвы были субподрядчиками строительной фирмы Democo, сообщило бельгийское информационное агентство Belga. Полиция ведет расследование для установления причины инцидента.