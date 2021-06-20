Посол России Антонов вылетел в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов после трехмесячного пребывания на консультациях в Москве вылетел в Нью-Йорк, откуда отправится в Вашингтон.

Как сообщает РИА Новости, перед вылетом он рассказал, что "едет с оптимистичным настроем".

Дипломат отметил, что рассчитывает на конструктивную работу с американскими коллегами и на выстраивание равноправных и прагматичных отношений после саммита президентов РФ и США в Женеве.

Антонов также рассказал, что намерен уже завтра приступить к работе в посольстве России в Вашингтоне.

Посол США в РФ Джон Салливан заявил днем ранее, что намерен скоро вернуться в Россию.