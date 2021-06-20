Президент России поздравил медиков с профессиональным праздником

Власти России будут продолжать развитие всей системы здравоохранения, в том числе первичного звена, а также расширение программ диспансеризации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня медицинского работника, которое публикует сайт Кремля.

"Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, в том числе первичное звено, - сказал глава государства. - Мы знаем его проблемы и, чтобы решить их, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов".

По словам Путина, главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры - и в городах, и в сельской местности - будут трудиться в современных, достойных условиях. Государство продолжит специальные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, заявил глава государства.

Президент также поблагодарил медиков страны за труд, мужество, которое врачи проявляют в самых непростых ситуациях, за верность выбранной профессии и пожелал всем крепкого здоровья!

Напомним, в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди самой гуманной и востребованной профессии - работники медицинской сферы. В нынешнем году это 20-е число.