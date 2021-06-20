Путин 22 июня по традиции возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет", - ответил он на вопрос о том, планируется ли это памятное мероприятие 22 июня с участием главы государства.

В этом году исполняется 80 лет с того дня, как фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 22 июня было объявлено официальной памятной датой - Днем памяти и скорби - в 2007 году.