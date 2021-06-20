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20.06.2021 18:07
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

XX Съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия" прошел в столице. Единороссы определили проект предвыборной программы партии, а также список кандидатов в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева напомнила, что "Единая Россия" - единственная партия, которая провела предварительное электронное голосование и первой проводит свой съезд, что говорит о готовности единороссов к избирательной кампании.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
"Единая Россия" утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

- Озвученные на съезде планы имеют большое значение для нашей страны. В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей, - рассказала Разворотнева.

Она пояснила, что запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны: ее нормальное состояние, энергоэффективность - это не только качество жизни граждан, но и реальное уменьшение коммунальных платежей.

Также, по мнению правозащитницы, в связи с новыми вызовами, особую важность имеет обеспечение качественного здравоохранения и образования, предоставление адресной помощи людям, поддержка экономики, развитие дорожной инфраструктуры и защита экологии страны. Светлана Разворотнева считает, что предложенные инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

Она подчеркнула, что программа партии - это народная программа и будет основываться на мнении и потребностях россиян. Съезд определил ее проект и направления, которые будут детально проработаны кандидатами "Единой России" на местах вместе с избирателями. Итоговая программа, с учетом предложений граждан, будет принята на втором этапе съезда партии в августе.

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