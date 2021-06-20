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Рубрика: Общество

Анастасия Ракова поздравила медработников с профессиональным праздником

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова: С профессиональным праздником, дорогие медицинские работники - врачи, фельдшеры, медсестры!
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова Фото: представлено пресс- службой комплекса социального развития правительства Москвы Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова Фото: представлено пресс- службой комплекса социального развития правительства Москвы
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова Фото: представлено пресс- службой комплекса социального развития правительства Москвы

Второй год подряд вы отмечаете свой профессиональный праздник в напряженных условиях. Ни на минуту вы не переставали оказывать помощь заболевшим с коронавирусной инфекцией и не оставляли без внимания пациентов с другими заболеваниями. Сутки напролет в красной зоне, тяжелые многочасовые операции, ежедневные выезды на дом и многое другое - все это ваш труд, без которого Москва бы не справилась. Только благодаря вам горожане живут вот уже год с минимальными ограничениями.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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У города были передышки, а у вас - нет. И сегодня ситуация с распространением коронавируса, к сожалению, ухудшается, снова ложится серьезная нагрузка на работников скорой, больниц и поликлиник. И единственный способ победить пандемию - вакцинация. Я обращаюсь к вам, медицинским работникам, с особой просьбой - убедите своих пациентов, коллег и близких вакцинироваться. Сегодня веское слово терапевта, врача общей практики, невролога, врачей и медицинских специалистов других профилей как никогда важно. Именно вам доверяют пациенты. И на вас легла ответственность за то, чтобы своим личным примером и опытом показать важность прививки. Без вашей помощи нам никак не справиться.

В этот непростой, но все же праздничный день я хочу пожелать вам здоровья и побольше времени для себя и своих близких. Я очень надеюсь, что мы оставим этот тяжелый период позади и сможем встречать праздники с легким сердцем.

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