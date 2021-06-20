Драка в тульском баре закончилась убийством

В Тульской области задержан подозреваемый в совершении убийства.

В ночь на 20 июня в Щекинскую районную больницу привезли 26-летнего парня с ножевыми ранениями груди и спины. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Следователи выяснили, что ночью в спорт-баре на лодочной станции Советска произошла массовая драка - в ней участвовали порядка 30 человек. В ходе конфликта 39-летний местный житель несколько раз ударил ножом гостя из Щекино.

- Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, - рассказала представитель управления СКР по региону Зинаида Каминская.

Она отметила, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение запрета на ночную работу баров и кафе.