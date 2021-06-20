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20.06.2021 11:18
Рубрика: Власть

Евгений Нифантьев организовал для студентов онлайн-пикник

Текст: Анна Полтавцева

В День пикника член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для студентов кулинарный мастер-класс под открытым небом. Под руководством шеф-повара ребята готовили легкие закуски - оригинальные брускетты и лимонады. В условиях ограничений проводилась онлайн-трансляция.

Фото: Галина Бродская
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"Мы показали ребятам, как можно быстро приготовить вкусные блюда для пикника из простых продуктов, которыми можно удивить друзей. Но День пикника всего раз в году, а правильно и разнообразно питаться хочется каждый день. Можно ли это сделать на стипендию в 2-3 тысячи рублей? Конечно же, нет", - отметил Евгений Нифантьев.

Решение проблемы он видит в повышении стипендии до прожиточного минимума.

"Это позволит молодежи не только значительно улучшить рацион питания и покупать самое необходимое, но и полностью сосредоточиться на учебе, отказавшись от различных подработок", - уверен общественник.

Днем ранее в поддержку этой инициативы московские студенты организовали флешмоб "Хочу учиться!" Они попытались привлечь внимание к проблеме, переодевшись в униформу представителей популярных для подработки профессий.

Также в настоящее время организован сбор подписей в поддержку данной инициативы.

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