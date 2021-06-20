В этом году День медицинского работника в России отмечают 20 июня. В пандемию врачи стали настоящими героями нашего времени. По всей стране им ставят памятники, рисуют их портреты на граффити.

Мы вылечим тебя, малыш

Воронеж. Это гигантское граффити появилось на стене детской больницы № 1 в разгар пандемии. Фото: Марина Мещерякова

Прошлой осенью на стене воронежской областной детской больницы № 1 появилось гигантское граффити - благодарность врачам, ежедневно спасающим от коронавируса маленьких пациентов.

Идея принадлежит благотворительному фонду "Стеша", реализовали ее художники Марина Мещерякова и Денис Копытов. "В эту больницу поступают детки, чьи мамы были инфицированы COVID во время беременности. Малыши здесь в полной безопасности благодаря самоотверженной работе врачей в "красной зоне", - рассказала Марина Мещерякова. На 10-метровой фреске изображен врач в защитном костюме и маске с ребенком на руках. Женщина-медик крепко приживает малыша к себе, защищая от опасности.

Короновали

Поселок Бугры, Ленинградская область. Граффити неизвестного художника. Фото: Сергей Николаев

За последний год в Петербурге и его окрестностях появились граффити, посвященные самоотверженному труду врачей и медсестер.

Одно из них было сделано неизвестным автором на кирпичном заборе в поселке Бугры (Всеволожский район Ленинградской области). На стене нарисована женщина в маске, над головой которой две руки в перчатках держат корону.

На что жалуетесь?

Владимир. Этот памятник - узнаваемое место в городе. Фото: Элина Труханова

А эта скульптура доктора находится во Владимире. Врач сидит на скамье возле медицинского центра. Установил ее собственник клиники. Памятник очень популярен у горожан. Узнаваемое место города.

А еще есть уличный памятник аптекарю в пешеходной исторической зоне. Находится он у входа в историческое здание, где в советское время находилась так называемая "старая аптека". Ныне на первом этаже здания - аптечный музей.

Спасибо за всё!

Астрахань. Под крыльями врачей-ангелов. Фото: Елена Плужникова

В Астрахани стена напротив Александро-Мариинской больницы украшена 35-метровым граффити с изображением врачей в образе ангелов-хранителей.

Стрит-арт, ставший подарком медикам к профессиональному празднику в прошлом году, не утратил актуальности и сегодня. Сделать селфи под крылом врача-ангела стало хорошей приметой. Над проектом работали двадцать волонтеров, на создание картины ушла неделя и 40 литров краски. Материалы уличным художникам предоставила администрация города. "Что мы забываем делать чаще всего? Благодарить, - говорит организатор проекта Анна Алексеева. - Таким образом мы говорим спасибо медикам. Просто большое спасибо за все".

А в марте этого года в Ахтубинской районной больнице открыли мемориальную доску в честь известного в регионе анестезиолога Ивана Семирикова. Он спас десятки жизней, но умер в декабре прошлого года от COVID-19. Доктор один из немногих астраханских врачей вел блог, выкладывая фото трудовых будней и описывая борьбу с болезнью. За несколько дней до смерти он стал членом Союза фотохудожников России.

Герои на все времена

Краснодар. Художник Евгений Аморфис поддержал врачей, находящихся на передовой пандемии. Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара

На Кубани граффити "Спасибо врачам!" появились в пяти городах и одной станице региона. Рисунки украсили стены домов, зданий и сооружений в Краснодаре, Новороссийске, Усть-Лабинске, станице Тбилисской, Кореновске и Анапе.

В Краснодаре граффити с благодарностью врачам изображено на здании, расположенном напротив Краевой клинической больницы №1. Художник Евгений Аморфис, который создал этот рисунок, пояснил, что так он решил поддержать врачей, которые сейчас находятся на передовой пандемии.

В Новороссийске граффити появились сразу на двух зданиях города. На жилой высотке расположились врач, морской офицер и строитель. А подпись под огромным ярким граффити гласит: "Герои России на все времена".

Эти картины, посвященные медикам, появились в течение последних нескольких месяцев. Они выполнены людьми, которые ничем не связаны между собой. В большинстве случаев местные власти выступали заказчиками рисунков.

Они были первыми

Екатеринбург. Портрет медика, выходящего из "красной зоны". Фото: Татьяна Андреева

Картина с благодарностью врачам появилась в Екатеринбурге еще в первую волну пандемии. Это портрет медика, выходящего из "красной зоны". Он расположен на стене пятиэтажки напротив городской больницы № 40.

Жильцы дома идею отдать стену под картину поддержали без вопросов. Художники 36 часов, маневрируя вдоль стены на подъемниках, трудились над портретом. В инфекционном отделении именно этой больницы на Урале приняли первых пациентов с коронавирусом. В этой "красной зоне" до сих пор спасают от коварного вируса сотни уральцев.

На днях коллективу больницы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премию профессионального признания "Медицинский Олимп" - "За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм"

Мы вместе

Элиста. Врач и волонтер. Фото: Пресс-служба главы Республики Калмыкия

В Элисте в прошлом году появилось колоритное граффити размером 14,2х16,8 метра, на котором изображены медицинский работник и волонтер Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Художники соблюдали определенную технологию, которая позволит надолго сохранить изображение. Место для размещения граффити было выбрано не случайно. Дом, на котором появился рисунок, расположен возле инфекционного госпиталя №1, где лечатся пациенты с COVID-19. Картина ежедневно напоминает работающим в "красной зоне" медикам о благодарности от жителей республики.

Частью граффити является надпись на калмыцком языке, сделанная на фоне желтого флага республики с изображением лотоса. "Она переводится так: "Выражаем большую благодарность" или просто "Благодарим", - пояснили в республиканском Минздраве.

Светя - сгораю

Ростов-на-Дону. Граффити на улицах города появляются быстро - от всего сердца. Фото: Тагир Раджавов

Граффити на улицах Ростова-на-Дону, в отличие от памятника, появились быстро - от всего сердца. Огромная картина-благодарность врачам почти год украшает стену многоэтажки в центре города.

Рядом находится Ростовский государственный медицинский университет. Его студенты вместе с преподавателями работали санитарами, медицинскими сестрами в "красных зонах" госпиталей.

А вот памятник врачам только появится. Уже готов проект, выбран эскиз, получено согласование специальной комиссии. Монумент представляет собой бетонную композицию из пяти белых цилиндров. Лики и фигуры врачей олицетворяют оплавленные свечи, иллюстрируя фразу: "Светя другим, сгораю сам".

На лицах угадываются напряжение и усталость, сила и уверенность в том, что болезнь будет побеждена. Стоимость проекта - 3,8 миллиона рублей. Деньги перечисляют неравнодушные горожане. Пока собрано 200 тысяч рублей.

Также в регионе создают программу, с помощью которой по QR-коду можно будет просматривать информацию о медицинских работниках, боровшихся с COVID-19.

Помнить и любить

Махачкала. "Профессия врача - это подвиг", выбиты на памятнике слова Чехова. Фото: Карина Мутаева

В Махачкале на территории Дагестанского государственного медицинского университета в декабре прошлого года был открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением коронавируса.

В прошлом году Дагестан вошел в число регионов страны, где наблюдался самый большой прирост случаев заболевания COVID-19. На переднем крае борьбы с болезнью находились врачи и медсестры. К сожалению, печальная статистика не обошла их - около 50 дагестанских врачей и медсестер заболели и умерли.

Монумент представляет собой две стелы, между которыми на полу сидит уставший врач в защитном костюме, сложивший руки на коленях и опустивший голову. "Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души, чистоты помыслов", - выбита на памятнике цитата Антона Чехова.

"Независимо от войн или эпидемий, - рассказали "РГ" в университете. - круглосуточно бригады врачей и медсестер работают, сохраняют жизнь миллионам людей. Мы должны постоянно помнить о врачах, уважать их и любить".