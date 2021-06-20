Мы вылечим тебя, малыш
Прошлой осенью на стене воронежской областной детской больницы № 1 появилось гигантское граффити - благодарность врачам, ежедневно спасающим от коронавируса маленьких пациентов.
Идея принадлежит благотворительному фонду "Стеша", реализовали ее художники Марина Мещерякова и Денис Копытов. "В эту больницу поступают детки, чьи мамы были инфицированы COVID во время беременности. Малыши здесь в полной безопасности благодаря самоотверженной работе врачей в "красной зоне", - рассказала Марина Мещерякова. На 10-метровой фреске изображен врач в защитном костюме и маске с ребенком на руках. Женщина-медик крепко приживает малыша к себе, защищая от опасности.
Короновали
За последний год в Петербурге и его окрестностях появились граффити, посвященные самоотверженному труду врачей и медсестер.
Одно из них было сделано неизвестным автором на кирпичном заборе в поселке Бугры (Всеволожский район Ленинградской области). На стене нарисована женщина в маске, над головой которой две руки в перчатках держат корону.
На что жалуетесь?
А эта скульптура доктора находится во Владимире. Врач сидит на скамье возле медицинского центра. Установил ее собственник клиники. Памятник очень популярен у горожан. Узнаваемое место города.
А еще есть уличный памятник аптекарю в пешеходной исторической зоне. Находится он у входа в историческое здание, где в советское время находилась так называемая "старая аптека". Ныне на первом этаже здания - аптечный музей.
Спасибо за всё!
В Астрахани стена напротив Александро-Мариинской больницы украшена 35-метровым граффити с изображением врачей в образе ангелов-хранителей.
Стрит-арт, ставший подарком медикам к профессиональному празднику в прошлом году, не утратил актуальности и сегодня. Сделать селфи под крылом врача-ангела стало хорошей приметой. Над проектом работали двадцать волонтеров, на создание картины ушла неделя и 40 литров краски. Материалы уличным художникам предоставила администрация города. "Что мы забываем делать чаще всего? Благодарить, - говорит организатор проекта Анна Алексеева. - Таким образом мы говорим спасибо медикам. Просто большое спасибо за все".
А в марте этого года в Ахтубинской районной больнице открыли мемориальную доску в честь известного в регионе анестезиолога Ивана Семирикова. Он спас десятки жизней, но умер в декабре прошлого года от COVID-19. Доктор один из немногих астраханских врачей вел блог, выкладывая фото трудовых будней и описывая борьбу с болезнью. За несколько дней до смерти он стал членом Союза фотохудожников России.
Герои на все времена
На Кубани граффити "Спасибо врачам!" появились в пяти городах и одной станице региона. Рисунки украсили стены домов, зданий и сооружений в Краснодаре, Новороссийске, Усть-Лабинске, станице Тбилисской, Кореновске и Анапе.
В Краснодаре граффити с благодарностью врачам изображено на здании, расположенном напротив Краевой клинической больницы №1. Художник Евгений Аморфис, который создал этот рисунок, пояснил, что так он решил поддержать врачей, которые сейчас находятся на передовой пандемии.
В Новороссийске граффити появились сразу на двух зданиях города. На жилой высотке расположились врач, морской офицер и строитель. А подпись под огромным ярким граффити гласит: "Герои России на все времена".
Эти картины, посвященные медикам, появились в течение последних нескольких месяцев. Они выполнены людьми, которые ничем не связаны между собой. В большинстве случаев местные власти выступали заказчиками рисунков.
Они были первыми
Картина с благодарностью врачам появилась в Екатеринбурге еще в первую волну пандемии. Это портрет медика, выходящего из "красной зоны". Он расположен на стене пятиэтажки напротив городской больницы № 40.
Жильцы дома идею отдать стену под картину поддержали без вопросов. Художники 36 часов, маневрируя вдоль стены на подъемниках, трудились над портретом. В инфекционном отделении именно этой больницы на Урале приняли первых пациентов с коронавирусом. В этой "красной зоне" до сих пор спасают от коварного вируса сотни уральцев.
На днях коллективу больницы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премию профессионального признания "Медицинский Олимп" - "За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм"
Мы вместе
В Элисте в прошлом году появилось колоритное граффити размером 14,2х16,8 метра, на котором изображены медицинский работник и волонтер Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Художники соблюдали определенную технологию, которая позволит надолго сохранить изображение. Место для размещения граффити было выбрано не случайно. Дом, на котором появился рисунок, расположен возле инфекционного госпиталя №1, где лечатся пациенты с COVID-19. Картина ежедневно напоминает работающим в "красной зоне" медикам о благодарности от жителей республики.
Частью граффити является надпись на калмыцком языке, сделанная на фоне желтого флага республики с изображением лотоса. "Она переводится так: "Выражаем большую благодарность" или просто "Благодарим", - пояснили в республиканском Минздраве.
Светя - сгораю
Граффити на улицах Ростова-на-Дону, в отличие от памятника, появились быстро - от всего сердца. Огромная картина-благодарность врачам почти год украшает стену многоэтажки в центре города.
Рядом находится Ростовский государственный медицинский университет. Его студенты вместе с преподавателями работали санитарами, медицинскими сестрами в "красных зонах" госпиталей.
А вот памятник врачам только появится. Уже готов проект, выбран эскиз, получено согласование специальной комиссии. Монумент представляет собой бетонную композицию из пяти белых цилиндров. Лики и фигуры врачей олицетворяют оплавленные свечи, иллюстрируя фразу: "Светя другим, сгораю сам".
На лицах угадываются напряжение и усталость, сила и уверенность в том, что болезнь будет побеждена. Стоимость проекта - 3,8 миллиона рублей. Деньги перечисляют неравнодушные горожане. Пока собрано 200 тысяч рублей.
Также в регионе создают программу, с помощью которой по QR-коду можно будет просматривать информацию о медицинских работниках, боровшихся с COVID-19.
Помнить и любить
В Махачкале на территории Дагестанского государственного медицинского университета в декабре прошлого года был открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением коронавируса.
В прошлом году Дагестан вошел в число регионов страны, где наблюдался самый большой прирост случаев заболевания COVID-19. На переднем крае борьбы с болезнью находились врачи и медсестры. К сожалению, печальная статистика не обошла их - около 50 дагестанских врачей и медсестер заболели и умерли.
Монумент представляет собой две стелы, между которыми на полу сидит уставший врач в защитном костюме, сложивший руки на коленях и опустивший голову. "Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души, чистоты помыслов", - выбита на памятнике цитата Антона Чехова.
"Независимо от войн или эпидемий, - рассказали "РГ" в университете. - круглосуточно бригады врачей и медсестер работают, сохраняют жизнь миллионам людей. Мы должны постоянно помнить о врачах, уважать их и любить".