Как работает ресторан формата COVID-free

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Рубрика: Общество

Ну что, вирус, съел?

Я иду в ресторан covid-free: принимаю ваши вопросы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
В понедельник в Москве откроются рестораны формата ковид-фри (зоны, свободные от коронавируса.- Ред.): туда будут пускать только посетителей, сделавших прививку от коронавируса. Одним из первых гостей станет автор этих строк, корреспондент "РГ", - "пропуск" в такое заведение даст QR-код с электронного сертификата о вакцинации.
Рестораны, участвующие в эксперименте, будут принимать гостей только при наличии QR-кода о вакцинации. Фото: Константин Завражин/РГ Рестораны, участвующие в эксперименте, будут принимать гостей только при наличии QR-кода о вакцинации. Фото: Константин Завражин/РГ
Рестораны, участвующие в эксперименте, будут принимать гостей только при наличии QR-кода о вакцинации. Фото: Константин Завражин/РГ

Что мне известно на данный момент о ковид-фри? Создаются эти зоны, свободные от коронавируса, по предложению самих московских рестораторов. Мэр столицы Сергей Собянин идею поддержал и предложил опробовать их в порядке эксперимента. Одними из первых в таком формате в столице начнут работать три заведения известного ресторатора Алексея Васильчука.

"Со следующей недели в этих ресторанах гостей будут принимать только при наличии QR-кода о вакцинации, - уточнил Алексей Васильчук. - Они смогут отдыхать без санитарных ограничений".

Зоны, свободные от коронавируса, создаются в московских заведениях общепита по предложению самих рестораторов

Таким образом, рестораторы в заведениях ковид-фри обещают фактически вернуть гостя в доковидные времена. Можно отдыхать без масок и перчаток. Вечер не закончится и после 23.00 - разрешат посидеть подольше.

Не запрещены и концерты с живой музыкой. Заглянем в такой ресторан и попытаемся получить ответы на вопросы, которые наверняка возникли не только у меня:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет

- Что делать, если мобильный интернет "лег" и не получается скачать QR-код?

- Какая гарантия, что в ресторане привиты все официанты и другие работники?

- Социальная дистанция при рассадке за столиками в таких ресторанах отменена?

- Можно ли прийти большой компанией и отпраздновать, скажем, юбилей?

- Повлияет ли статус ковид-фри на цены?

- Будут ли проверять паспорта у гостей столичных ресторанов: ведь можно показать чей угодно QR-код?

- Можно ли прийти в такой ресторан с ребенком?

- Как нововведение повлияет на количество гостей?

- Можно ли курить кальян в таких ресторанах?

- До какого часа работают зоны, свободные от коронавируса?

- Как соблюдаются трудовые права официантов и поваров?

babkin@rg.ru.

У вас тоже есть вопросы по работе столичных ресторанов ковид-фри? Присылайте их мне на указанный ящик электронной почты.

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