Клубу Glastonberry в ЮВАО грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19

Клуб Glastonberry в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать до миллиона рублей за нарушения мер профилактики коронавируса и социальной дистанции. Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, зрители были рассажены в зале на стульях, которые вплотную стояли друг к другу. "А многие зрители, у которых были надеты средства индивидуальной защиты, увидев нас, даже демонстративно их снимали, - объяснил Поповский. - Администрацией клуба не были предприняты все меры по соблюдению социального дистанцирования и обеспечению зрителей средствами индивидуальной защиты, то есть администрация не выпроводила на улицу зрителей, которые снимали маски".

Он также добавил, что из-за этих нарушений заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если же будет установлено, что был нанесен вред здоровью человека, сумма увеличится до миллиона рублей. В худшем случае клуб могут закрыть по решению суда на срок до 90 суток.