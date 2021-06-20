Москвичам пообещали шесть температурных рекордов

В Москве на предстоящей неделе ожидаются африканский зной и шесть температурных рекордов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Жителей Европейской России в предстоящую неделю ждет настоящий африканский зной и засуха. На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить", - сказал он.

Так в понедельник в столице столбики термометра поднимутся до 31-33 градусов, во вторник - до 33-35, а в среду, четверг и пятницу будет 34-36 градусов.

Тишковец допустил, что жара в Москве может побить абсолютный рекорд всего июня в 34,7 градуса, который был зафиксирован в 1901 году.

По словам синоптика, относительное похолодание в столице ожидается в последнюю неделю июля, когда дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов.

Ранее в Москве из-за аномальной жары был введен "оранжевый" уровень погодной опасности, который сохранится как минимум до вечера 21 июня.