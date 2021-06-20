Можно ли заболеть COVID-19 повторно и кому нужна ревакцинация

Индийский штамм, более заразный и тяжелый, по признанию мэра Москвы Сергея Собянина, прочно оккупировал столицу. Его уханьский собрат, с которого начиналась пандемия, в столице теперь почти не встречается. Заболеваемость же в городе - на пике. Вчера, в частности, было выявлено 8305 новых случаев заражения, более полутора тысяч москвичей госпитализированы, 618 человек находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, для 81 жителя столицы диагноз оказался смертельным. И это все - в течение лишь одних суток.

Еще одна особенность новой мутации этого штамма: его агрессия, которая, как отмечает мэр, сместилась в сторону более молодых москвичей - в возрасте моложе 40 лет. "Такой массовой заболеваемости в этой возрастной группе мы еще не видели", - сказал глава города в интервью телеканалу "Россия 1". Выход из ситуации он видит один - в создании щита против индийского штамма. Сделать это можно, по его словам, при двух условиях. С одной стороны - повсеместно соблюдая санитарные требования, с другой - с помощью массовой вакцинации в самые короткие сроки.

Такой массовой заболеваемости среди москвичей до 40 лет в Москве еще не видели

Напомню, с декабря, когда прививка в столице стала доступной каждому москвичу, в городе вакцинировались 1,8 миллиона москвичей. При том, что еще 1,2 миллиона горожан переболели за эти полтора года, казалось бы, желанные 60 процентов жителей с антителами, необходимые для формирования коллективного иммунитета, уже есть. Но, как выяснилось, для индийского штамма этого мало - противостоять ему можно с 70-80 процентов населения, имеющего личный иммунитет. Чтобы ускорить этот процесс, город вынужден был пойти на обязательную вакцинацию работников сферы услуг и чиновников. Судя по тому, что в последние дни запись на прививки в четыре раза выросла - с обычных 10-12 тысяч в день до 42 тысяч, москвичи встретили это с пониманием. Но именно сейчас, когда многие горожане готовы вакцинироваться, у них возникает и много вопросов. В частности, обнаружилось, что заболевают сейчас и те, кто уже болел "короной". В последние две недели таких пациентов в городе стало вдвое больше. Врачи объясняют это тем, что со временем количество антител у человека снижается и защита организма слабеет. Поэтому они советуют переболевшим не позднее, чем через полгода после болезни, все-таки вакцинироваться, причем без оглядки на уровень антител. Такой же совет они дают и тем, кто не болел, но имеет антитела. "Человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ну а если у кого-то есть противопоказания, спрашивают москвичи, как быть? Таких ограничений, продолжает Анастасия Ракова, немного. Это острые инфекционные заболевания, обострения хронических болезней, а также жизнеугрожающие и неотложные состояния. При таком самочувствии люди, как правило, не работают, а лечатся в стационаре или дома на больничном. И конечно же, в данный момент для них не может быть и речи о прививке.

6 месяцев - через такое время врачи советуют делать прививку переболевшим COVID-19 и ревакцинацию

Снижение иммунитета и агрессивность индийского штамма, признал Собянин, чревато заболеванием коронавирусом и для привитых людей. Правда, как подтверждают медики, протекает оно в этом случае не так тяжело, как у непривитых, но все равно это заставило московские власти вынести проблему на федеральный уровень. И решение на этот счет принято: в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации спустя шесть месяцев после первой прививки можно будет сделать повторную прививку. Уже в ближайшее время в столичных прививочных пунктах откроется запись на ревакцинацию.